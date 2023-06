Nanterre : le passé d’une explosion

« En« En fait, c’est bien d’écrire, on peut tout dire, en plus, comme ma mère ne sait pas lire, je peux encore plus tout dire », explique à son éducateur, lors d’un parloir en prison, l’un des quatre jeunes d’une cité de Nanterre qui ont décidé, il y a près de onze ans ans, de mettre par écrit leur quotidien. Le résultat de cet atelier d’écriture, repéré par l’intermédiaire de la revue Article 11 où certains textes avaient été publiés, est un livre percutant, publié en septembre 2012 et intitulé Nous… la cité.