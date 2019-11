Le pass Culture procure surtout des passe-droits

1 novembre 2019 Par Antoine Pecqueur

Promesse centrale de la campagne d’Emmanuel Macron, le pass Culture touche peu de jeunes et enrichit ceux qui gouvernent son expérimentation chaotique. Mélange des genres entre public et privé, outil culturel devenu instrument politique, fossé entre le coût du dispositif et les dépenses culturelles effectuées : enquête sur le fiasco de la Macronie culturelle.