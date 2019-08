Camus-Chiaromonte: correspondance et belles-lettres

« Il y a à peu près treize ans, on s’est rencontré sur la plage d’Alger – vous en souvenez-vous ? Vous étiez en compagnie de vos amis – on a déjeuné ensemble. Vous tous m’avez accueilli comme l’un de vous. […] Et c’est resté comme ça par la suite : un lien direct et simple – né d’un rapport humain des plus beaux et vrais : l’hospitalité. » Albert Camus et Nicola Chiaromonte ont échangé des lettres de 1945 à 1959.