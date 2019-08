Theodor Plievier. «Toute ma vie, l’Allemagne et la guerre ont été une zone interdite»

Belle-fille de l’écrivain Theodor Plievier, âgée de 12 ans lors de sa mort en 1955, Renate Magnier a grandi dans le Tessin suisse et vit en France depuis ses 20 ans. Dans cet entretien, elle raconte ses relations avec l’écrivain et, surtout, la chape de plomb posée sur la guerre et l’Allemagne par l’écrivain et sa mère. Comment vit-on dans l’ombre d’un passé sinistre et interdit ? « Mal », répond-elle.