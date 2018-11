Emois et mots, au temps des Teen Spirit

Mais qu’est-ce qui fait du bien, après tout, dans le tableau désespérant que dresse Nicolas Mathieu de cette jeunesse désabusée des années quatre-vingt-dix dans une région déshéritée, à l’heure de la post-industrialisation, et de ces parents, plus ou moins à la dérive, dans un monde qui, il faut bien le reconnaître, n’a plus grand-chose à promettre ? Serait-ce la simple connivence d’une lecture générationnelle ? Suffit-il d’avoir écouté en boucle, à quatorze ans, Smells Like Teen Spirit, dans une ZUP, en buvant des bières tièdes, pour aimer Leurs enfants après eux ? De s’être trouvé pris au piège des barricades sociales, mais aussi raciales, et sexuelles, dans une adolescence sans futur, avec comme seule possibilité de communion la victoire de la France en finale de Coupe du monde de football en 1998 ? Certainement pas. Si Leurs enfants après eux fait appel, indéniablement, aux souvenirs communs que peuvent avoir les quadragénaires de 2018, il va bien au-delà.