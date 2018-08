Le féminisme matérialiste, avec et contre Marx

L’an dernier, la notion de « charge mentale » a fait l’objet d’une popularisation inédite, notamment grâce à un strip numérique de la dessinatrice Emma. Si elle exprime particulièrement bien une contrainte invisible – celle d’avoir toujours en tête, plus que les conjoints, la nature et l’organisation des tâches domestiques et familiales à accomplir –, l’expression n’est pas nouvelle. Elle aurait été forgée au cours des années 1980 dans le milieu de la recherche consacrée aux conditions de travail. Sans que la notion soit employée telle quelle, on peut cependant faire remonter à une décennie plus tôt l’évocation de ce qu’elle recouvre.