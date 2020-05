La culture comme bien commun

«Pour aider les parents à divertir leurs enfants et les inciter à se cultiver, Amazon a rendu libre sa programmation dédiée aux familles. […] Les clients du monde entier peuvent trouver du répit dans une grande variété de livres, d’applications et de spectacles, le tout gratuitement », pouvait-on lire le 3 avril sur le blog du géant mondial du e-commerce. Depuis le début de la pandémie de coronavirus, Amazon Prime Video propose en accès gratuit des films et des séries familiales. Audible, le service d’audiobook de la firme numérique, a pour sa part mis à disposition une centaine de livres audio pour enfant.