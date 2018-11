Louise Drulhe cartographie le web caché

Au début, la Terre était plate, et le web aussi. Plat, ouvert, infini, décentralisé. Et puis il s’est concentré, et Louise Drulhe en a fait une planète, ou une orange. Une sphère en tout cas. « La sphère est une forme très symbolique, un espace fini. La pratique du web est finie aussi, on n’ouvre pas tout, on s’arrête », explique-t-elle à Mediapart. « Je voulais représenter 100 % de l’activité, comme dans un camembert », ajoute la jeune (28 ans) designer graphique, dessinatrice et artiste.