Dans les contrées poétiques de Sophie Loizeau

Depuis le tout début des années 2000, Sophie Loizeau file une œuvre rigoureuse et attachante (voir ici dans un précédent article). Chez elle, pas de frontière hâtivement tracée entre soi et le monde. Non seulement la poésie ne doit pas ignorer le monde, mais elle doit se préoccuper de ce que le monde ignore, ou feint d’ignorer, sur lui-même. Car il ne s’agirait pas de se priver de ses manifestations immédiates en nous, et d’oublier par là même les prodigalités de l’existence.