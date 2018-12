L’Ouest sauvage, mais vu du côté des conquérantes. Pour écrire Il était une fois Calamity Jane, la Canadienne Natalee Caple s’est inspirée de toutes les histoires qui ont forgé le mythe de l’aventurière. « Et de ce puzzle, mélange de réalité et de fiction, elle a tiré un roman onirique et envoûtant, exaltant le courage et la compassion des femmes », écrit le critique des Échos.