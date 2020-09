Séparatisme: itinéraire d’un mot chargé

Du religieux au politique et retour. Né en Angleterre pour désigner les presbytériens, les puritains ou les quakers qui ne suivaient pas l’Église anglicane, le terme de séparatisme est ensuite passé dans le domaine politique, avant de désigner aujourd’hui principalement l’islamisme. Quelle est la charge historique et politique d’un tel terme ? Et pourquoi remplacer le « communautarisme » par le « séparatisme » ?