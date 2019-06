La littérature en quête de réel: «Un nouvel âge de l’enquête», de Laurent Demanze

En 2014, Patrick Modiano recevait le prix Nobel de littérature ; l’année suivante, c’était au tour de Svetlana Alexievitch. Pas de point commun apparent entre une journaliste spécialiste de l’ère soviétique et un écrivain français absorbé par l’évocation inquiète de l’Occupation et de l’après-guerre. Pourtant, la succession des distinctions pointe l’émergence d’un phénomène nouveau – c’est aussi à cela que servent les prix : car les deux auteurs pratiquent une littérature de l’enquête, à la croisée du reportage et du roman noir, de l’étude de terrain et de l’autofiction.