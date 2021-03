Face à l’inertie de Bachelot, les occupations de théâtres essaiment en France

«Rends-nous l’art Jean », « No culture, no futur ». En deux slogans peints à même son corps, sur sa poitrine et sur son dos, l’actrice Corinne Masiero, (faussement) ensanglantée, des tampons menstruels en guise de boucles d’oreilles, a dénoncé, vendredi 12 mars, lors de la cérémonie des César qui réunissait le monde du cinéma, une culture « à poil ».