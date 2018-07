La Syrie, foyer de poésie

Les poètes que rassemble Saleh Diab s’expriment tous en langue arabe, ils s’inscrivent dans l’espace de la poétique arabe dont ils ont renouvelé les formes et les courants vers une plus grande liberté. À part Adonis, ces poètes ont rarement été traduits en français et sont quasiment inconnus. Cette anthologie est donc un événement littéraire grâce auquel le lecteur, spécialiste ou non, va pouvoir découvrir la poésie arabe contemporaine.