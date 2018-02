«Phantom Thread»: le comble de l’excellence

Un mot hante le cinéma depuis longtemps, sinon depuis toujours. Le cinéma et plus encore ce qui se dit et s'écrit à son propos. Ce mot est une chose parmi les plus retorses : la maîtrise. Et cette chose est au cœur des films de Paul Thomas Anderson depuis vingt ans. La maîtrise est toujours ambiguë : en formuler le compliment équivaut à bien des reproches. C'est un cadeau empoisonné, un champignon vénéneux.