Le monde fascinant des «vierges jurées» revisité

Les « vierges jurées » désignent en Albanie ces femmes qui renoncent à leur condition sexuée pour acquérir le statut social dévolu aux hommes. Avec Le Courage qu’il faut aux rivières, récit dru et sensible, énigmatique et poétique, Emmanuelle Favier, correctrice à Mediapart, transmute ce réel en fiction. Aperçu…