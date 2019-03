Menaces de mort, harcèlement, allusions sexuelles: l’«ingérable» Yassine Belattar face aux accusations

Le 14 février, une poignée d’internautes bien informés ont dû tousser en visionnant le sketch relayé par Radio Nova sur les réseaux sociaux. On y voit l’humoriste et animateur Yassine Belattar rire de bon cœur devant Thomas Barbazan, son complice depuis 15 ans, et l’humoriste Laura Domenge, en pleine parodie de la comédie musicale Starmania, dans leur émission « Les 30 Glorieuses ». Les auteurs ont décidé d’évoquer les dérives de la « Ligue du LOL ». Paroles acerbes à l’appui : « Qui est-ce qui harcèle les filles, les menace dans des tweets, qui les pousse au suicide ? C’est nous, les gros connards. » ; « On trolle tous les gens qu’on veut. On s’en fout d’savoir si c’est du harcèlement », chantent les imitateurs devant un Yassine Belattar ravi.