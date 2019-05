Charles Manson se met à nu pour mieux nous plaire

On ne connaît que peu de chose encore de Once Upon a Time in Hollywood, le neuvième film de Quentin Tarantino, qui sera projeté durant le festival de Cannes : on sait juste qu’il y sera question des transformations de l’industrie du cinéma, d’amitié virile, mais aussi des horribles meurtres de Sharon Tate-Polanski et de ses amis.