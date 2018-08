Faux-semblants et vraies violences: «Asymétrie», de Lisa Halliday

Le dispositif est d'une simplicité absolue. Il tient tout entier dans son titre, Asymétrie. Le déséquilibre des rapports – entre un homme et une femme, entre l'Orient et l'Occident – donne un roman à la forme parfaitement balancée – comme si on avait fait plier la rage d'un film expérimental pour qu'elle rentre dans les cadres simples et élégants d'une fiction hollywoodienne mainstream.