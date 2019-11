Dans l'eau, en quête de spiritualité

16 novembre 2019 Par Claude Grimal (En Attendant Nadeau)

Héros et nageurs, écrit en 1992, est un livre merveilleux, le seul publié par Charles Sprawson, gentleman nageur. Tout à la fois réflexion anthropologique, historique et géographique, étude littéraire et picturale, son récit explore les rapports qu’entretiennent différentes cultures avec la baignade et s’attarde sur le besoin existentiel des « hydrophyles », des audacieux rêveurs que sont nageurs et plongeurs.