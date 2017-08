Au détour des livres (12). La face cachée d’Internet

18 août 2017 Par Chrystelle Coupat

Experte en gestion des risques et des crises, Rayna Stamboliyska est consultante auprès d’entreprises et d’organisations internationales, et les conseille dans leur développement numérique. Son livre a vocation à expliquer à tous les différentes notions autour d’Internet, bien souvent maltraitées à travers l’actualité récente.