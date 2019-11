Le journaliste Ronan Farrow, 31 ans, fils de l’actrice Mia Farrow et du réalisateur Woody Allen, publie un livre – Les faire taire (Calmann-Lévy, 446 pages, 21,90 euros) – dans lequel il retrace la minutieuse enquête qui lui a valu le Prix Pulitzer en 2018 et qui a contribué à la chute du producteur hollywoodien Harvey Weinstein et au lancement du mouvement #MeToo. Un « making of » aux allures de thriller qui montre la puissance des réseaux de Weinstein, décrit comme un dangereux prédateur sexuel, pour museler victimes et médias.