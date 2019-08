« Filme comme tu veux, mais pense à laisser une place pour le lapin… » C’est ainsi que Richard Williams expliquait sommairement à Robert Zemeckis comment procéder au moment d’entamer le tournage de Qui veut la peau de Roger Rabbit ?. Un film et un seul, qui a suffi à Richard Williams pour entrer dans la légende de l’animation, tant le résultat a sidéré au moment de sa sortie en 1988, et semblait avoir des milliers d’années d’avance sur les productions qui avaient tenté avant lui de mêler animation et live action. Samedi, l’animateur et réalisateur né au Canada a été emporté par un cancer. Il avait 86 ans.