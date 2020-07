Les animaux contre-attaquent (1/8). Le triomphe des pangolins et chauves-souris

20 juillet 2020 Par Ulys

Et si les animaux ne disparaissaient pas ? Et s’ils se cachaient sur le continent de plastique, pour préparer leur revanche sur les humains ? Sous les ordres du dernier dodo, la résistance s’organise.

Premier épisode de la deuxième saison de notre fable humoristique et écolo en forme de bande dessinée.