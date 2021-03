Histoire du rap féminin, histoire féminine du rap

Mais où est passée Foxy Brown ? En 1997, alors que les ventes de l’album It Was Written, du New-Yorkais Nas et de son collectif The Firm, peinent à décoller en France, NTM sort une reprise de leur titre Affirmative Action. Les rappeurs français intercalent leurs interventions entre celles de la version originale, pour un titre connaissant un succès immédiat, sans incidence d’ailleurs sur les ventes de Nas.