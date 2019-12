Les caisses de grève: une arme décisive… mais contestée

Depuis le 5 décembre dernier et le début de la grève contre la réforme des retraites, les caisses de grève sont un des aspects les plus visibles et les plus débattus de la lutte en cours. Gabriel Rosenman (ancien cheminot et militant à SUD Rail, qui réalise actuellement une thèse de science politique sur l’histoire des caisses de grève) revient sur la diffusion récente de cet outil des luttes ouvrières, en la resituant dans une perspective historique pour en expliquer les fluctuations, les critiques et les diverses modalités.