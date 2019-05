Stéphane Sirot: «Le cœur de la grève réside dans sa capacité à désorganiser»

Stéphane Sirot est professeur d’histoire des idées politiques à l’université de Cergy-Pontoise et spécialiste de l’histoire et de la sociologie des conflits sociaux.

Le Temps : Une « grève des femmes » peut-elle être autre chose qu’un signal fort ?

Stéphane Sirot : Il y a eu beaucoup de grèves de femmes dans l’histoire, dès l’origine dans des secteurs industriels très féminisés, mais avec des mots d’ordre généraux sur les conditions de travail ou les salaires. C’est plus singulier sur des mots d’ordre féminins. On est ici plus dans le registre du symbolique ; il s’agit de rappeler fortement l’existence d’un problème général sur la scène médiatique, il n’y a pas de revendications propres à un secteur ou une entreprise. Ce qui fait la réussite ou l’échec d’un mouvement tient dans ses revendications, l’homogénéité est souvent une condition impérative, l’éparpillement n’est jamais très positif.