«Histoire de la colonne infâme», ou comment faire face à la peste du mal

« Les juges qui, à Milan, en 1630, condamnèrent à d’abominables supplices certains individus accusés d’avoir propagé la peste par des stratagèmes aussi insensés qu’horribles, estimèrent avoir accompli une chose si digne de mémoire qu’[…] ils disposèrent qu’on érigerait une colonne, laquelle devrait s’appeler infâme, munie d’une inscription qui ferait connaître à la postérité et le crime et la peine infligée. Et, sur ce point, ils ne firent point erreur : ce jugement fut vraiment mémorable. »