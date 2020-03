L’expérience du sida peut-elle aider face au Covid-19?

L’installation, mardi 24 mars par l’Élysée, de la virologue Françoise Barré-Sinoussi, co-lauréate du prix Nobel de médecine pour sa participation à la découverte du virus du sida et présidente de l’association Sidaction, à la tête d’un comité d’analyse et de recherche et expertise chargé de conseiller le gouvernement sur les traitements du Covid-19, permet-elle de tisser un continuum entre le VIH et le coronavirus actuel ?