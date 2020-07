«La Fayette, nous voilà!»

6 avril 1917 : passablement agacés par la manie qu’a la marine impériale de couler leurs navires marchands dans l’Atlantique, les États-Unis entrent en guerre contre l’Allemagne de Guillaume II, rejoignant ainsi la France, le Royaume-Uni et la Russie dans la Grande Guerre. En juin 1917, les premiers convois de soldats américains quittent New York pour la France – un premier contingent de 15 à 20 000 sammies, placés sous l’autorité du général « Black Jack » Pershing et accueillis à bras ouverts par une population française épuisée par trois longues années de guerre.