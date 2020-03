Razmig Keucheyan: «La sobriété ne peut s’organiser que collectivement»

Qu’est-ce qu’une activité « essentielle à la Nation » ? Ce débat, ouvert par la crise sanitaire et la suspension de la vie sociale ordinaire, renvoie à la question des besoins individuels et collectifs à satisfaire en priorité. Une question qui avait été effacée par la trompeuse ère d’abondance dont nos générations sont issues, et qui perdurera bien après le pic de la pandémie.