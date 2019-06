«Contre le théâtre politique» (mais à sa rencontre)

De tous les arts, le théâtre est celui dont les vertus civiques et les dimensions politiques sont décrites comme consubstantielles. D’Athènes, il hérite l’idée d’incarner une représentation en actes de la cité. De Bertolt Brecht, l’injonction de porter la réalité sur scène pour mieux la remettre en cause. De Jean Vilar, la mission d’être un « service public » capable de réunir dans un même lieu « l’épicier de Suresnes » et les bourgeois des beaux quartiers.