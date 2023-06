Vague d’interpellations coup-de-poing dans la mouvance écologiste

LundiLundi matin, à l’aube, environ soixante-dix policiers ont débarqué à Verfeil-sur-Seye, un village du Tarn-et-Garonne. « La moitié d’entre eux avaient le visage dissimulé par une cagoule », décrit un témoin joint par Mediapart.



Cet habitant, Rémi, s’est vu confier la fille d’une des personnes interpellées par une commissaire de la police judiciaire. « Il y avait une vingtaine de policiers autour de la maison et à toutes les intersections des rues. Ils étaient partout dans le village », raconte-t-il. Remué par la situation, il attend devant la maison en cours de perquisition. « Un homme cagoulé, en tee-shirt noir et treillis, m’a dit de sortir les mains de mes poches et qu’il fallait qu’elles restent visibles. C’était assez intimidant. »



Après la perquisition de leurs domiciles, trois jeunes femmes ont été interpellées et conduites à Toulouse où elles ont été placées en garde à vue. Une quatrième personne y a été conduite pour les mêmes faits.



Selon nos informations, elles sont interrogées dans le cadre d’une enquête ouverte pour « association de malfaiteurs » et « dégradation en bande organisée », soupçonnées d’avoir participé à une action contre la cimenterie de La Malle, exploitée par le groupe Lafarge-Holcim, à Bouc-Bel-Air (Bouches-du-Rhône), le 10 décembre 2022.