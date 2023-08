IlIl y a le tunnel ferroviaire Lyon-Turin ou l’autoroute A69, ces « grands projets inutiles » qui font couler l’encre et mobilisent des oppositions. Il y en a aussi des petits qui passent largement inaperçus. Mais ils posent les mêmes questions : faut-il construire toujours plus, et pourquoi ? La déviation de Marquixanes dans les Pyrénées-Orientales est un projet minuscule pour ce qui est de la taille : 1 700 mètres de bitume et deux ronds-points pour contourner un village de 550 habitant·es. Toutefois, la symbolique est importante.