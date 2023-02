Le gouvernement reprend brutalement en main la sûreté nucléaire

CeCe n’est plus une accélération, c’est le franchissement du mur du son. Lundi 20 février, le gouvernement attend un rapport sur la complète réorganisation du système de contrôle de la sûreté des centrales nucléaires, qui sert à prévenir les risques et les accidents. Le hic, c’est qu’il l’a commandé le 8 février, laissant à peine douze jours aux auteurs pour le préparer. Et le drame, c’est qu’il doit préfigurer le démantèlement de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), principal organisme d’expertise et de recherche sur le sujet.