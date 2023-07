Sûreté nucléaire : le passage en force se confirme

L’exécutifL’exécutif maintient son projet de refonte forcée des instances de contrôle de la sûreté nucléaire, malgré son rejet par les parlementaires et l’opposition massive des premières personnes concernées : salarié·es et membres des commissions de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN), le principal organisme public d’expertise et de recherche sur l’atome.