Climat

La canicule est tardive, mais moins que sa prise en compte

Le pic de chaleur que traverse actuellement en France et les mégafeux qui ravagent le Canada comme les Canaries témoignent d’un changement climatique qui s’aggrave. Depuis trente ans, les scientifiques alertent sur ces phénomènes extrêmes qui deviendront « plus fréquents » et « plus intenses » au fur et à mesure que nos émissions augmentent.