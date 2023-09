Macron détaille sa planification écologique par le petit bout de la lorgnette

Politique migratoire : pourquoi l’Europe des clôtures est une impasse

Depuis plus de vingt ans, la politique migratoire européenne s’enferre dans une stratégie inefficace et meurtrière. Alors qu’une fois encore Lampedusa se retrouve au centre de l’attention, il est urgent d’accepter, enfin, que l’Europe non seulement peut mais doit accueillir plus de migrants.