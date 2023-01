À Paris, un jardin de quartier menacé par l’air du temps  

LeurLeur nom sonne petit, discret mais vivace : les jardins du Ruisseau. Une bande de carrés potagers et un chemin de terre longeant un tronçon de l’ancienne petite ceinture et ses rails, qui perdirent leurs trains au début du XXe siècle.



Ces jardins partagés ont ouvert en 2004 au nord de Paris, à quelques mètres de la porte de Clignancourt. À l’époque, la gauche a tout juste pris la ville. Dans un élan nouveau vers l’écologie urbaine, un programme de potagers est lancé. Les jardins du Ruisseau figurent aujourd’hui parmi les plus anciens de la ville. On y trouve des vignes, des ruches, de la menthe, un bassin aquatique, des succulentes, des amélanchiers, des mimosas et des chaises de récup.