Malgré les tempêtes glaciales aux États-Unis, l’inquiétude se concentre sur les vagues de chaleur

DepuisDepuis le 28 décembre, la tempête hivernale Elliott a quitté les États-Unis. Elle laisse derrière elle des clichés de gens hagards sans électricité et de maisons congelées. Les services de secours en pleine ébullition dans la ville de Buffalo (État de New York) — la plus touchée par les vents et les chutes de neige — redoutent que le bilan humain ne s’alourdisse, passant la barre des soixante personnes décédées.