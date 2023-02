L’État participe à rendre les femmes dépendantes de leur conjoint

Une note de la Fondation des femmes publiée ce jour dénonce l’inégalité entre hommes et femmes face aux prestations sociales et aux impôts. Ces dernières sont défavorisées et contraintes de dépendre de leur conjoint. En cause, des règles administratives irriguées par une « vision patriarcale ».