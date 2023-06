Face à la réforme des retraites, les syndicats ne veulent pas s’avouer vaincus

CommentComment envoyer un message plus limpide ? Dimanche 4 juin, le gouvernement a publié au Journal officiel les deux premiers décrets d’application de la réforme des retraites, donnant les précisions concrètes sur la manière dont les choses se passeront, dès le 1er septembre : à cette date, celles et ceux nés entre le 1er septembre et le 31 décembre 1961 (et qui n’ont pas droit au dispositif carrière longue) n’auront plus le droit de partir à la retraite à 62 ans. Ils devront attendre 62 ans et trois mois. Cet âge légal reculera d’un trimestre par année, pour atteindre 64 ans pour celles et ceux qui ont vu le jour à partir du 1er janvier 1968.