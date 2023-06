Fret SNCF : opération liquidation

LaLa lutte contre le réchauffement climatique et la transition écologique sont leurs priorités. Toutes et tous l’assurent. Dans les discours des responsables européen·nes et français·es, il n’est plus question que de « Green New Deal », de décarbonation de l’économie. Le 22 mai, la première ministre, Élisabeth Borne, présentait encore devant le Conseil national de la transition écologique le plan du gouvernement contre le réchauffement climatique. Les objectifs, fixés en concordance avec ceux de la Commission européenne, sont ambitieux : le plan prévoit une diminution de moitié des émissions de CO 2 d’ici à 2030.