Le Forum de Davos toujours plus déconnecté de la réalité

C’estC’est le rendez-vous annuel le plus prisé des « décideurs économiques » qui courent les mondanités affairistes. Lundi 16 janvier, le Forum économique mondial de Davos a ouvert ses portes pour une semaine. En tout, ce sont plus de 2 500 happy few du monde des affaires qui vont « réseauter » dans les couloirs de la petite station de ski huppée des Alpes suisses, et assister à des conférences de grand·es dirigeant·es d’entreprise (BlackRock, Axa, Nestlé, Bain & Company, etc.) et d’institutions internationales (BCE, OMC, etc.).