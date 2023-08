Europe Analyse

En Allemagne, la rigueur budgétaire répond à la crise structurelle

L’Allemagne connaît depuis plus d’un an une stagnation économique et une crise industrielle. Mais le gouvernement de coalition entre sociaux-démocrates, Verts et libéraux a décidé de revenir à l’orthodoxie budgétaire en coupant dans tous les budgets, sauf celui de l’armée.