Prix de l’électricité : l’incompréhensible gestion du parc nucléaire par EDF

LeLe groupe EDF gère-t-il son parc nucléaire dans l’intérêt des consommateurs et consommatrices ? Alors que la crise des énergies, qui provoque l’envolée des factures, secoue les industriels et les ménages depuis plus d’un an, l’association de consommateurs CLCV (Consommation, logement, cadre de vie) a décidé d’aller y voir de plus près. Afin de comprendre le fonctionnement du marché de détail de l’électricité, elle a mené une étude portant sur dix ans (2012-2022) à partir des données publiées par le gestionnaire de réseau (RTE).