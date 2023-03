Crise bancaire : la fuite en avant des banques centrales

UneUne sorte de sidération a saisi les mondes politique et financier. Tout va si vite. En douze jours à peine, quatre banques, SVB, Crédit Suisse, Silvergate et Signature Bank ont fait faillite, et deux autres, First Republic et PacWest Bancorp, chancellent. La confiance dans le système bancaire semble s’être évaporée d’un coup. Et le mot de « crise » a refait surface.