À l’aube, près de Marseille, deux cents salariés bloquent une zone d’entrepôts tentaculaire

SaintSaint-Martin-de-Crau (Bouches-du-Rhône).– Le rendez-vous est donné à 3 heures du matin, mardi 28 mars, dans l’obscurité de la zone logistique de Saint-Martin-de-Crau, au milieu des innombrables entrepôts rectangulaires. Le lieu voit transiter toutes sortes de marchandises par camions entre les grandes villes de la région, le grand port de Marseille et des ailleurs européens. Quarante-cinq minutes plus tard, avec l’aide de quelques palettes et de pneus, il a suffi d’une centaine de personnes pour bloquer les cinq accès de cet interminable zone de 500 hectares, dans le cadre du mouvement contre la réforme des retraites et l’usage du 49-3 par le gouvernement.