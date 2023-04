À Montbrison, la souffrance des soignantes après la privatisation de leur Ehpad

MontbrisonMontbrison (Loire).– Vu de l’extérieur, l’Ehpad de Montbrison a toujours un air vieillissant. Une façade beige abîmée par le temps, une architecture du siècle dernier que les arbres sans fleurs ne parviennent pas à cacher. Pourtant, à l’entrée et le long des couloirs, des couches de peinture ont été appliquées. Du matériel neuf est désormais à disposition et les ascenseurs ont été remis aux normes. Depuis un an, des investissements ont été réalisés, et la nouvelle directrice aime le rappeler.