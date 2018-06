Automobile: le scandale des pièces détachées gagne le monde

Le scandale des pièces détachées automobiles dépasse largement les frontières de la France. Mediapart et ses partenaires ont déjà dévoilé que Renault et PSA ont, grâce à un logiciel fourni par le géant du conseil Accenture, engrangé 1,5 milliard d’euros en gonflant artificiellement de 15 % le prix de leurs pièces détachées. Nous révélons aujourd’hui que le même logiciel a été utilisé par au moins trois autres géants de l’automobile : le japonais Nissan, le Britannique Jaguar Land Rover et l’américain Chrysler.